عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الجمعة 17 - 12 -2021

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 ديسمبر عام 2021.

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة؛ يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15600 جنيه للطن، وحديد العتال 15500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 15400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 15100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 15100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 15100جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 15100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 15100 جنيه للطن.


أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1073 جنيها للطن

أسمنت النصر 1045 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1030 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1030 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1050 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 993 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1070 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1090 جنيها للطن

أسمنت المسله 1000 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 993 جنيها للطن

أسمنت السهم 1035 جنيها للطن

أسعار مواد البناء في مصر

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

اسعار مواد البناء الحديد الأسمنت اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة.. غدا

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. فيديو

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

أرباح السهم 3000 جنيه.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل مشروع البط المسكوفى لدعم السيدات

هتخليني أرص الكلام.. محمد رمضان يسخر من الهجوم عليه بـسبب "الشيشة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة تضرب الاسكندرية

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ