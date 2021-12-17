زيادة حالات الوفاة بين الحوامل غير الملقحات ضد فيروس كورونا

تم إدخال أكثر من 25 ألف امرأة حامل إلى المستشفى منذ بداية وباء كورونا، وتم تأكيد أكثر من 150 ألف حالة إصابة بالفيروس لدى الحوامل.





ووفقاً لـ«مراكز السيطرة على الأمراض»، يتم تضمين الحمل في القائمة للحالات الطبية الأساسية التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة من «كورونا».





ويسبب الفيروس خطراً مضاعفاً لدخول وحدة العناية المركزة، و70% زيادة بخطر الوفاة للحوامل، ويزيد من خطر ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة، وفقاً لـ«مراكز السيطرة على الأمراض».





ويُعتبَر «كوفيد - 19» خطيراً بشكل خاص على الحوامل، لأن أجهزتهن المناعية تكون أقل نشاطاً بالفعل لأنهن يدعمن الأجنة المتنامية.

وقالت الدكتورة لورا فريشيلا اختصاصية في طب الأم والجنين في مستشفى ميرسي بسانت لويس، إنه للسبب نفسه، فإن قلوب وكلى الحوامل تعمل بجهد أكبر، حيث شهدت المستشفى وغيرها ارتفاعاً في عدد الحوامل المصابات بـالفيروس.





ويجب على الحوامل أيضاً الحفاظ على مستويات الأكسجين أعلى بشكل عام لدعم الأجنة، التي قد تكون مهمة شاقة يجب القيام بها عندما يدخل «كورونا» للجسم، وفقاً لفريشيلا.

* اللقاحات آمنة

وعلى الرغم من عدم تجنيد الحوامل للتجارب السريرية الأولية للقاحات «كورونا»، فإن البيانات على مدى الأشهر الكثيرة الماضية، أظهرت أنها آمنة للحوامل.





وفي إرشاداتها الصحية التي تحث الحوامل على التطعيم، أشارت «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» على وجه التحديد إلى البيانات الجديدة التي تظهر أن اللقاحات لا تزيد من خطر الإجهاض. كما لا يعتقد أن للقاحات أي «تأثير كبير» على الخصوبة.





ويستخدم لقاحا «فايزر» و«موديرنا»، تقنية «إم آر إن إيه» التي لا تدخل نواة الخلايا ولا تغير الحمض النووي البشري. بدلاً من ذلك، ترسل دليل التعليمات الجينية الذي يحث الخلايا على تكوين بروتينات تشبه الفيروس، كطريقة للجسم لتعلم وتطوير الدفاعات ضد العدوى المستقبلية. وتعتبر أول لقاحات «إم آر إن إيه» آمنة نظرياً أثناء الحمل لأنها لا تحتوي على فيروس حي.





وقال خبراء الصحة إنه مع اللقاح أو من دونه، يجب على الحوامل الاستمرار في حالة التأهب القصوى عندما يتعلق الأمر بـ«كورونا»، من خلال اتباع بروتوكولات السلامة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.