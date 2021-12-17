الشرطة تطلب المساعدة بعد سرقة لصوص جسرا كاملا

تقوم الشرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأميركية بمطاردة اللصوص الذين سرقوا جسراً بطول 58 قدماً بالكامل.



ووفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية، امتد جسر المشاة فوق نهر كوياهوغا في حديقة بالمدينة، ولكن تمت إزالته كجزء من مشروع استعادة الأراضي الرطبة، وتم تخزينه في حقل قريب.



لسوء الحظ، أثناء وجوده هناك، لفت انتباه شخص سرق بعض الألواح أولاً ثم عاد ليأخذ بقية الهيكل، تاركاً الشرطة في حيرة من سبب قيام أي شخص بسرقة جسر كامل - وماذا سيفعل به.



قال ضابط الشرطة اللفتنانت مايك ميللر لمحطة تلفزيونية محلية، «يمكن استخدام الجسر في مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة، لتشمل ببساطة تنسيق الحدائق، أو يمكن استخدام الهيكل في بعض المشاريع الهندسية الأخرى، وبعض الخطط واسعة النطاق».



وقد ناشدت الشرطة المجتمع المحلي للحصول على المساعدة، والقبض على اللصوص.