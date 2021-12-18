محافظ القليوبية : مستشفى القناطر المركزى يدخل الخدمة في يوليو القادم

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه جارى الانتهاء من مشروع انشاء مستشفى القناطر المركزى وتسليمه فى يوليو القادم ، حيث يعد أحد أهم المشروعات الصحية الجارى تنفيذها.



وقال محافظ القليوبية أن مستشفى القناطر الخيرية المركزي يقام بتكلفة 283 مليون جنيه و يتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة ، كما يضم المستشفى الجديد 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرّة 205 سرير.



واشار الى ان المستشفى سوف يخدم اهالى مدينة القناطر الخيرية والقرى المجاورة وبلغت نسبه التنفيذ فى المشروع حتى الان نسبة 92% وجارى تركيب المصاعد والانتهاء من توصيل التيار الكهربائي كما تم مخاطبة وزارة الصحة لتوريد ما تبقى من معدات ومستلزمات خاصة بمستشفى الحروق بالقناطر الخيرية.

من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشه اعمال تطوير طريق ترعه الاسماعيليه الجاري تطويره من قبل الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بطول 9.2 كيلو متر بدءا من كوبري المظلات حتي الطريق الدائري.



جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس اسامة خليل وكيل وزاره الري والمهندس سيد عبد ربه مستشار وزير الري والمهندس ايمن شديد وكيل وزارة املاك الري ورئيس حي شرق شبرا الخيمه والاسكان والطرق ومركز معلومات الشبكات الارضية والاملاك.



وخلال الاجتماع تم مناقشة استحداث أعمال جديدة علي أعمال التطوير الجارية ليشمل انشاء كورنيش حضاري بطول الطريق علي الجانبين الايمن والأيسر واستغلال الفراغات المتاحة التي تصل الي 3 كيلو متر لانشاء أماكن للتنزه وأماكن لجلوس العائلات بالاضافة الي اقامة محلات وأكشاك حضارية تضفي مظهرا جمالى وحضاري بعد تطويره فضلا عن خلق فرص عمل للشباب ويأتي هذا المشروع علي غرار مشروع شارع مصر بالقاهرة والذي يعتمد علي استغلال نهر النيل وفروعه لاقامة متنزهات والاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع وخلق فرص عمل للشباب.



ومن جانبه وجه محافظ القليوبية بضرورة التنسيق التام بين جميع الاطراف المعنية بتنفيذ المشروع لانجازه في اقرب وقت ممكن مشيرا الي انه تم تنفيذ أعمال التطوير في الطريق بنسبة 70% وجاري أعمال الرسومات الهندسية بالتنسيق مع وزارة الري لعمل تصور للكورنيش للبدء في تنفيذه بالتوازي مع أعمال تطوير الطريق.

وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة تقوم الان بعمل حملة لرفع جميع تراكمات القمامة علي جانبي الطريق في الجانب الايمن والايسر لتسليم الموقع الي الشركة المنفذة.