29 ألف فدان.. حدائق العاصمة : التقديم للوحدات السكنية بعدة خطوات |فيديو

قال عادل عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة ، إن منظومة العمل داخل المدينة متكاملة وكافة التصميمات جاهزة ومراحل التنفيذ متزامنة مع بعضها البعض.



وأضاف عادل عبد العزيز ، خلال استضافته ببرنامج تعمير عبر فضائية اون ، أن التقديم للوحدات السكنية فى مدينة حدائق العاصمة يكون طبقا للإعلانات المنشورة من صندوق التمويل الاجتماعى ويتم الحجز إلكترونيا ويتم التقدم عن طريق بنك الإسكان ، ويتم دراسة الشروط والمواصفات للوحدات السكنية.



وأشار عادل عبد العزيز ، إلى أن اعلانات طرح الوحدات السكنية حتى استلام المواطنين للوحدات يكون بحد أقصى 3 سنوات ومن المقرر ان يتم طرح وحدات سكنية جار التنفيذ فيها ، لافتا إلى أن المدينة تضم 29 ألف فدان وتم البدء بباكورة العمل فى حوالى 2350 فدانا.

وتابع عادل عبد العزيز ، أن المدينة تضم خدمات عدة ما بين عقارات سكنية ، ترفيهية ، تعليمية ، منطقة صناعية بإجمالى 4 آلاف فدان "تحت التخطيط " تتضمن وسائل انتقال ومحطة للقطار المكهرب تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة و قلب القاهرة ومحطة عدلى منصور.