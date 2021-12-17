نقلة تاريخية من سامسونج في عالم الإلكترونيات

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن خطتها لتطوير تقنية جديدة ستحدث نقلة نوعية في عالم الإلكترونيات، من شأنها الحفاظ على بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع كامل.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تعاونت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية مع شركة IBM، لتصنيع أشباه الموصلات متطورة لشرائح إلكترونية بتكنولوجيا تصنيع بدقة 1 نانومتر.

سامسونج تعمل على إطالة عمر بطاريات الهواتف الذكية

تهدف خطة سامسونج الجديدة لتصميم عدد كبير من الترانزستورات بشكل عمودي على الشريحة بدلا من وضعها أفقيا، باستخدام تأثير مجال النقل العمودي الجديد (VTFET).

ووفقا لـ سامسونج، ستسمح تقنية VTFETs للنقل العمودي للطاقة بتحسن أداء المعالجات بمقدار الضعف، ومن شأن التصميم الجديد تكديس الترانزستورات عموديا، مما سيسمح بدفق التيار لأعلى ولأسفل كومة الترانزستورات، بدلا من التخطيط الأفقي ووضعها على سطح أشباه الموصلات المستخدمة حاليا في معظم المعالجات.



وستعمل تقنية سامسونج و IBM الجديدة، على توفير استهلاك الطاقة بنسبة 85% تقريبا في الأجهزة الإلكترونية بتصميم يختلف عن أسلوب التصاميم المتبعة في رقائق FinFET الحالية التي تستخدم لبعض المعالجات الأكثر تطورا في الوقت الحالي.

وتدعي شركة IBM و سامسونج أن تقنية VTFET يمكن أن تساعد في الحفاظ على هدف قانون مور المتمثل في زيادة عدد الترانزستورات بشكل مطرد، وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية عن أول شريحة تعمل بدقة تصنيع 2 نانومتر.

الجدير بالذكر أن سامسونج تعمل على تطوير المزيد من الأجهزة المبتكرة، حيث توسع الشركة تقنية الشاشة القابلة للطي لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء، من خلال ساعة ذكية قابلة للف مزودة بكاميرا، تحتوي على تصميم دائرى الشكل ولكن مع الضغط على التاج سيتم تمديد الشاشة إلى شكل بيضاوي بحجم أكبر بنسبة 40%.