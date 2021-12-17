الرئيس الإنسان.. السيسي يداعب الأطفال أثناء جولته ويستمع لمطالب سيدة مسنة.. صور

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التي أجراها، بعد ظهر اليوم، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، على التوقف بسيارته وإلقاء التحية على عدد من المواطنين وسماع مطالبهم واحتياجاتهم.

وقف الرئيس السيسي، خلال جولته التي تضمنت عددا من الطرق ومحاور وكباري، على تبادل الحديث مع المواطنين وسماعهم، وكان بينهم عدد من الأطفال الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه.

جاء ذلك حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حيث أشار إلى أن جولة الرئيس السيسي، شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وأيضا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي توقف سيارته لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلى الطريق الدائري وكوبري أعلى محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

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