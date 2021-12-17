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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور مصيلحي.. طائرة الاتحاد السكندري تهزم المنيا في الدوري الممتاز

طائرة الاتحاد السكندري
طائرة الاتحاد السكندري

تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سمير، من تحقيق الفوز على ضيفه المنيا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

جاء ذلك بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق وإسماعيل محمد وأحمد فؤاد أعضاء مجلس


وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي :- 
الشوط الأول : 25-15
الشوط الثاني : 25-15 
الشوط الثالث : 25-20

 

طائرة الاتحاد السكندري تهزم الداخلية في الدوري الممتاز


وكان استطاع اليوم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني الكابتن احمد سمير الفوز علي ضيفه فريق الداخلية بثلاثة أشواط مقابل لا شئ في الجولة الثالثة للدوري الممتاز هذا الموسم.


وجاءت نتائج الأشواط علي النحو التالي :- 
الشوط الاول : 25-16
الشوط الثاني : 25-22
الشوط الثالث : 25- ١٨

 

وفي سياق سابق استطاع الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني الكابتن احمد سمير الفوز علي ضيفه فريق بني سويف بثلاثة أشواط مقابل لا شئ في اللقاء الأول للفريق في الموسم الجديد .

 

وجاءت نتائج الأشواط علي النحو التالي :- 
الشوط الاول : 25-21 
الشوط الثاني : 25-13 
الشوط الثالث : 25-12 


وحضر اللقاء الكابتن إسماعيل محمد عضو مجلس إدارة النادي.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي الدوري الممتاز نادي الاتحاد السكندري أحمد سمير

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