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رئيس التحرير
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برلمان

المجلس الوطني للشباب يعقد أول مؤتمر للتعليم الفني في مصر.. غدا

شيماء عليبة
شيماء عليبة

يعقد المجلس الوطني للشباب، أول مؤتمر للتعليم الفني في مصر بعنوان “مؤتمر التعليم الفني مستقبل سوق العمل” في دورته الأولى وذلك غدا السبت، تحت شعار “قاطرة البناء والصناعة”، ورعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزارات متمثلة في (الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية)، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قالت شيماء عليبة، عضو ورئيس لجنة التجارة والصناعة ووحدة المشروعات القومية بالمجلس، إن المؤتمر يعقد بحضور أكثر من 350 من طلاب وخريجي ومدرسي التعليم الفني ومسئولين ومستشارين لمؤسسات حكومية ووزارات ورؤساء لمؤسسات أهلية، برعاية وحضور شركات القطاع الخاص وممثليها.

أوضحت عليبة، أن مجمع الصناعات للزجاج والألومنيوم سيقوم بتدريب 500 فني واجهات، حيث يشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني للشباب وأكاديمية الشروق والشركات الراعية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تدريب وتأهيل عدد 3000 من طلبة وخريجي التعليم الفني مجانا خلال عام 2022 على مهارات واحتياجات سوق العمل وتفعيل ربط استراتيجية الوزارة بالمعايير العملية للشركات وتوفير وظائف لعدد من المميزين من المتدربين لدى الشركات القائمة على التدريب.

يعرض أثناء المؤتمر عددا من المشاريع والتوصيات والمبادرات من خلال شباب نماذج محاكاة حكومة الدولة المصرية (الذي ينفذه المجلس الوطني للشباب) والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني وسد الفجوة بين مخرجات طلاب التعليم الفني وسوق العمل المصري وتحقيق الجودة وفقا للمعايير العالمية وذلك عن طريق تبني بعض الشركات المشاركة بالمؤتمر في تنفيذ المشاريع التي تراها مناسبة لواقع متطلبات السوق المصري.

كما يتم خلال المؤتمر تكريم بعض النماذج المشرفة من طلبة وخريجي التعليم الفني من مختلف المحافظات لكي يكونوا قدوة لأبنائنا من طلاب التعليم الفني وتغيير النظرة غير السليمة له من المجتمع، وتأكيدًا على ضرورة إبراز دورهم في بناء اقتصاد مصر وقيادتها صناعياً.

شباب وزارة التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص التعليم الفني

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