كنتم ضيوفا أعزاء.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية يختتم مؤتمر مكافحة الفساد

اختتم اللواء حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقام بمصر، قائلا إن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر، على قدر كبير جدا من الكفاءة.

وأضاف حسن عبد الشافي، خلال كلمته فى ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: “مش مصدق أن الخمسة أيام الخاصة بالمؤتمر عدوا بتلك السرعة”، موجها حديثه لمندوبي الدول الأطراف: “كنتم ضيوفا أعزاء خفاف جدا".

وتابع أن جميع الإمكانيات مسخرة لخدمة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجميع الدول الأطراف، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على تعزيز التعاون مع جميع تلك الدولة.

وأردف: “أنا بشكركم وبتطلع لمزيد من التعاون معكم ونحن فى مصر منتفحون بالفعل لهذا التعاون”.