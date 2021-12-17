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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدمات طبية ورياضية .. تعرف على مزايا مدينة حدائق العاصمة

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قال عادل عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إن منظومة العمل داخل المدينة متكاملة وكافة التصميمات جاهزة ومراحل التنفيذ متزامنة مع بعضها البعض .

أضاف عادل عبد العزيز، خلال استضافته ببرنامج تعمير عبر فضائية اون ، أن المدينة تركز على جوانب جودة الحياة سواء خدمات تعليمية ، تجارية ، صحية بجانب تقديم الوحدات السكانية .

أشار عادل عبد العزيز،  إلى انه جارى العمل على تنفيذ 3 مراكز طبية بالاضافة لتدشين ملاعب رياضية خماسية، رباعية بالاضافة لتنفيذ مراكز شبابية وهو عبارة عن مبنى اجتماعى أسرى ، مكتبة ، ملاعب رياضية .

وتابع عادل عبد العزيز، ان المدينة قامت بتغطية كافة الأنشطة والخدمات التى يحتاجها المواطن وتم توفير كافة الخدمات بربط المياه الدائمة لإجمالى 32 ألف وحدة سكنية ، وتم ضخ الغاز الطبيعى فى المدينة والذى يوفر كافة الخدمات لسكان المدينة.
 

حدائق العاصمة الغاز الطبيعى الوحدات السكانية منظومة العمل وحدة سكنية

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