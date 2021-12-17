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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي يتصدر | قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة مصر وقطر ..شاهد

أحمد حجازي
أحمد حجازي

تصدر أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني قائمة أغلى 10 لاعبين في لقاء مصر وقطر والمقرر له غدا لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب المقامة بالدوحة

وتبلغ القيمة التسويقية لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية 28 مليون و700 ألف يورو  في غياب المحترفين .

بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب قطر  17 مليون و680 ألف يورو.

ويتفوق المنتخب الوطني على نظيره القطري بفارق 11 مليون يورو أي مايعادل 196 مليون و660 ألف جنيه مصري.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في اللقاء المرتقب بين مصر وقطر كالتالي:-

*أحمد حجازي: 4مليون يورو

* أكرم عفيفي :3 مليون و700 ألف يورو

*محمد الشناوي 3 مليون يورو

*المعز علي :3 مليون يورو

*محمد مجدي قفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

*محمد شريف :2 مليون و500 ألف يورو

*محمود حمدي الونش:2 مليون و500 ألف يورو

*أحمد سيد زيزو:2 مليون يورو

*حسن الهيدوس: مليون و800 ألف يورو

*عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو

أحمد حجازي: تعاهدنا على مصالحة الجماهير المصرية أمام قطر

 

أكد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، جاهزيته للمشاركة في مباراة قطر غدًا لتحديد المركز الثالث والرابع ضمن بطولة كأس العرب.


وقال أحمد حجازي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وقطر :"أنا جاهز بنسبة 100%، وخير دليل على ذلك مشاركتي في مباراة تونس بالكامل، وأود أن أشكر الجهاز الطبي لمنتخب مصر على المجهود الكبير معي ومع كل اللاعبين المصابين في وقت قصير".


وأضاف أحمد حجازي: "بطولة كأس العرب كانت فرصة جيدة للغاية للاعبين الجدد وخير إعداد لهم للتواجد في المستقبل مع المنتخب المصري، نحن نقوم بدورنا بنقل خبراتنا لهم كما حدث معنا في الماضي".


وتابع حجازي: " كما قلت سابقا هذه البطولة كانت استعداد قوي جدًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وأيضًا اللعب ضد منتخبات إفريقية ربما نتقابل معهم في مارس في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، اللعب ضد هذه المنتخبات حتى لو كان بالصف الثاني ولكن كانت فرصة لاكتساب خبرات كبيرة".


واختتم حجازي: "أود الإشادة بجميع اللاعبين المشاركين، لقد قدموا بطولة جيدة للغاية، المسؤولية كانت على البعثة جميعا كان هدفنا تشريف اسم مصر وإحراز البطولة، لكن مجريات مباراة تونس كانت من الممكن أن تكون أفضل من ذلك بعد الهدف المفاجئ الذي سكن مرمانا، ولكننا تعاهدنا كلاعبين أن نفوز في مباراة قطر من أجل مصالحة الجماهير المصرية".

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