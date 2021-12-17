التنظيم عنوان المصريين في الدوحة.. مدير مباريات الاتحاد الدولي يشيد بنظام غرفة ملابس الفراعنة

أشاد مدير مباريات الاتحاد الدولي فيفا باستاد 974 في بطولة كأس العرب بنظام غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني من خلال دقة وسرعة تنظيمها قبل كل مباراة وإعادة تنظيمها وتنظيفها بعد أي مباراة.

وقد وجه مدير مباريات الاتحاد الدولي فيفا التحية لعبد الله سيد مسؤول مهمات المنتخب الوطني ومحمود سليمان بصفة رسمية له بهذه المناسبة خلال الاجتماع التنسيقي لمباراة الغد

كأس العرب.. منتخب مصر بقميصه الأحمر أمام قطر

يرتدي منتخب مصر الأول قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء في لقائه غدا أمام قطر على المركز الثالث لبطولة كأس العرب، فيما يرتدي منتخب قطر طاقمًا أبيض.



وكان منتخب مصر قد أدى تدريبه الذي بدأ في الثانية عشر ظهر اليوم فور الانتهاء من صلاة الجمعة وهو التدريب الختامي للفريق قبل المباراة الأخيرة له في البطولة.

كان منتخب مصر خسر أمام تونس بهدف دون رد، في الدور نصف النهائي، بينما سقط منتخب قطر أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.