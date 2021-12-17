عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التنظيم عنوان المصريين في الدوحة.. مدير مباريات الاتحاد الدولي يشيد بنظام غرفة ملابس الفراعنة

مسؤول مهمات المنتخب
مسؤول مهمات المنتخب الوطني

أشاد مدير مباريات الاتحاد الدولي فيفا باستاد 974 في بطولة كأس العرب بنظام غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني من خلال دقة وسرعة تنظيمها قبل كل مباراة وإعادة تنظيمها وتنظيفها  بعد أي مباراة.

 

وقد وجه مدير مباريات الاتحاد الدولي فيفا التحية لعبد الله سيد مسؤول مهمات المنتخب الوطني ومحمود سليمان بصفة رسمية له بهذه المناسبة خلال الاجتماع التنسيقي لمباراة الغد

كأس العرب.. منتخب مصر بقميصه الأحمر أمام قطر

يرتدي منتخب مصر الأول قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء في لقائه غدا أمام قطر على المركز الثالث لبطولة كأس العرب، فيما يرتدي منتخب قطر طاقمًا أبيض.


وكان منتخب مصر قد أدى تدريبه الذي بدأ في الثانية عشر ظهر اليوم فور الانتهاء من صلاة الجمعة وهو التدريب الختامي للفريق قبل المباراة الأخيرة له في البطولة.

كان  منتخب مصر خسر أمام تونس بهدف دون رد، في الدور نصف النهائي، بينما سقط منتخب قطر أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.

منتخب مصر المنتخب الوطني الجزائر الاتحاد الدولي

موضوعات متعلقة

حدث ليلا.. كأس العرب.. تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر.. أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل

ترشيحاتنا

هل تجميد البويضات حرام؟.. وكيل الأوقاف السابق يجيب

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة.. غدا

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. فيديو

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

أرباح السهم 3000 جنيه.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل مشروع البط المسكوفى لدعم السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة تضرب الاسكندرية

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ