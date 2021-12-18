أخبار التعليم.. القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل ظاهرة القمر الأصغر.. موعد افتتاح المدينة الطبية بـ جامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



موعد افتتاح المدينة الطبية بـ جامعة عين شمس



نجحت جامعة عين شمس فى الأونة الأخيرة فى تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية، وخاصة القطاع الطبي .

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم ببرنامج منح الدكتوراة في الجامعات الصينية



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات البحثية المختلفة عن برنامج منح الدكتوراه التى ترعى الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات الصينية في مجال الاقتصاد والمالية أو الرياضيات التطبيقية أو بحوث العمليات أو الذكاء الاصطناعي أو علوم الكمبيوتر .



صيدلة سوهاج: الروشتات المطبوعة تحل مشاكل المهنة



اختتم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ورشة العمل التعريفية بعنوان مسار (Orbit)، والتي استمرت لمدة يومين بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.



التعليم العالي: نشر قائمة بالمؤسسات المعتمدة على موقعنا حماية للطلاب من الكيانات الوهمية

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور.



الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات فى اجتماعه المقبل

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم عقد الاجتماع الدوري للمجلس خلال الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة أبرز الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.



القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل ظاهرة القمر الأصغر



قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، إنه للقمر في طور البدر تسميات مختلفة حسب وقت حدوثه من العام، ونظراً لأن مسار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماما فإن المسافة بينه وبين الأرض ليست ثابته، حيث يصل بعد القمر عن الأرض في أقرب مسافة إلى حوالي 356400 كم بينما أبعد نقطة تصل المسافة إلى 406700 كم، وتسمى أقرب نقطة بالحضيض بينما تسمى أبعد نقطة بالأوج.







غضب بين طلاب زراعة القاهرة بسبب امتحانات الفصل الدراسى الأول ..تفاصيل



انتشر خلال الساعات الماضية ، غضب عدد كبير من طلاب كلية زراعة جامعة القاهرة لما تم تداوله من أخبار بأن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون متنوعة بين اسئله مقالية واسئله صواب وخطأ واختر من متعدد خلال ساعة واحده فقط، وذلك عكس ما كان ينعقد خلال السنوات الماضيه ، فكانت الاسئله عبارة عن صواب وخطأ واختيار بين متعدد فقط خلال ساعة واحده ولم يكن هناك اسئله مقالية.

