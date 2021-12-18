برلماني: القطن محصول استراتيجي يحتاج مزيدا من التسويق العالمى

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس النواب، أن الاسبوع الماضي، تم مناقشة أزمة تسويق القطن المصري داخل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، موضحا ضرورة تفعيل منظومة القطن المصري والذي يعد رقم واحد في العالم.

ونوه الصمودي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتماما وتسويقا عالميًا أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة تحسين السلاله والإنتاجية له وذلك بعد تراجعه بشكل كبير الفترة الماضية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أعلى معدل إنتاج يوجد بمحافظة كفر الشيخ وذلك نتيجة لطبيعة الجو المناسب بالمنطقة.