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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفقد وتبادل التحية والتقاط صور تذكارية.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي اليوم.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو للجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس السيسي، شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس  السيسي لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وأشار السفير بسام راضي،  إلى أن جولة الرئيس السيسي، شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء.

لفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي توقف بسيارته لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

كما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التي أجراها، بعد ظهر اليوم، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، على التوقف بسيارته وإلقاء التحية على عدد من المواطنين وسماع مطالبهم واحتياجاتهم.

وقف الرئيس السيسي، خلال جولته التي تضمنت عددا من الطرق ومحاور وكباري، على تبادل الحديث مع المواطنين وسماعهم، وكان بينهم عدد من الأطفال الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي

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