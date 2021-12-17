"الشباب والرياضة" تنفذ البرنامج الرياضي للقوافل بحي الكرامة بمحافظة شمال سيناء

نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة برنامج القوافل الرياضية بحي الكرامة بمحافظة شمال سيناء في إطار حرص الوزارة علي تقديم الأنشطة والمشروعات المختلفة داخل القري الأكثر احتياجاً.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بتنفيذ مشروع القوافل الرياضية بالقري الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الدعم والخدمات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الخدمات الرياضية لأبنائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



يتضمن برنامج القافلة مهرجان رياضي في المسابقات الترويحية وكرة القدم وكرة الطائرة وألعاب القوى وتنس الطاولة، ومن المقرر تنفيذ ٢٦٥ قافلة ضمن برنامج القوافل الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أبناء القري الأكثر احتياجاً من مختلف الأعمار السنية .

يهدف برنامج القوافل الرياضية إلي إتاحة فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية للنشء والشباب داخل القري، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، ودعم حركة الرياضة بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية.