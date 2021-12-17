عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي : بوتين لم يتخذ قرارا بغزو أوكرانيا

واشنطن: بوتين لم
واشنطن: بوتين لم يتخذ قرارا بغزو أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، "لا يبدو أن بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا".

وأضاف سوليفان في تصريحات صحفية "نجحنا في توحيد صوت الولايات المتحدة مع حلفائها في مواجهة سلوك روسيا".

وتابع المسؤول الأمريكي "نفعل ما يلزم لمواجهة روسيا والصين حين تشكلان تهديدا لأمننا ومصالحنا"، مؤكدا استعداد واشنطن للحوار مع موسكو بالشكل المناسب.

إرسال أسلحة ثقيلة.. إدارة بايدن تدرس التدخل العسكري في أوكرانيا

سفير أوكرانيا في تل أبيب: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في غضون أشهر

في سياق آخر، قال سولفيان إن "المحادثات في فيينا لا تسير بشكل جيد ما دامت الولايات المتحدة لا تجد إلى الآن طريقا للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "الأيام الأخيرة من مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني حققت تقدما طفيفا".

وتابع "صبرنا مع إيران محدود وفيما تمضي بتطوير برنامجها النووي فإن فرص العودة للاتفاق تتناقص".

في وقت سابق، قالت صحيفة ​وول ستريت جورنال الأمريكية​، إن إدارة الرئيس ​جو بايدن​ تدرس خطة لإرسال ​أسلحة​ ثقيلة للجيش الأوكراني.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون، أن إدارة بايدن تدرس إرسال طائرات هيليكوبتر وغيرها من المعدات العسكرية التي كانت مخصصة لدعم الجيش الأفغاني، إلى أوكرانيا.

وأوضحت أن الخطوة الأمريكية تهدف لمساعدة أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها العسكرية، وسط حشد للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية.

موضوعات متعلقة

قادة الاتحاد الأوروبي يضغطون على روسيا لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا

بوتين: اللقاح الروسي فعال ضد متحور أوميكرون

ترشيحاتنا

المفتي: هناك ثلاث طوائف في الميراث.. وهؤلاء هم أصحاب الفروض المقدرة

هنعمل كل حاجة حلوة.. الرئيس السيسي يزف بشرى لـ أهالي منطقة ورش الفخار

ما بين الفيضة الصغرى ونوة المكنسة.. الأرصاد: بحارة الإسكندرية هم السبب| فيديو

صانع فخار لـ السيسي: مصنعي ضيق.. والرئيس: هنعملك اللي عايزه

بسبب إسرائيل.. 3 من نجوم الكرة العربية ينسحبون من مباراة أساطير العالم

ربنا هيحاسبك.. إعلامي يهاجم رجل دين عراقيًا بسبب محمد رمضان ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

السعودية .. قرارات مهمة للعاملين بالمملكة

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ