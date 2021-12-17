مستشار الأمن القومي الأمريكي : بوتين لم يتخذ قرارا بغزو أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، "لا يبدو أن بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا".

وأضاف سوليفان في تصريحات صحفية "نجحنا في توحيد صوت الولايات المتحدة مع حلفائها في مواجهة سلوك روسيا".

وتابع المسؤول الأمريكي "نفعل ما يلزم لمواجهة روسيا والصين حين تشكلان تهديدا لأمننا ومصالحنا"، مؤكدا استعداد واشنطن للحوار مع موسكو بالشكل المناسب.

في سياق آخر، قال سولفيان إن "المحادثات في فيينا لا تسير بشكل جيد ما دامت الولايات المتحدة لا تجد إلى الآن طريقا للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "الأيام الأخيرة من مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني حققت تقدما طفيفا".

وتابع "صبرنا مع إيران محدود وفيما تمضي بتطوير برنامجها النووي فإن فرص العودة للاتفاق تتناقص".

في وقت سابق، قالت صحيفة ​وول ستريت جورنال الأمريكية​، إن إدارة الرئيس ​جو بايدن​ تدرس خطة لإرسال ​أسلحة​ ثقيلة للجيش الأوكراني.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون، أن إدارة بايدن تدرس إرسال طائرات هيليكوبتر وغيرها من المعدات العسكرية التي كانت مخصصة لدعم الجيش الأفغاني، إلى أوكرانيا.

وأوضحت أن الخطوة الأمريكية تهدف لمساعدة أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها العسكرية، وسط حشد للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية.