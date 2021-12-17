بطولة أحمد حاتم.. إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل "أنا وهي"

نشر النجم أحمد حاتم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد “أنا وهي”، والذي يقوم ببطولته مع هنا الزاهد ومن المقرر عرضه قريباً على قناة سي بي سي.

أحداث مسلسل أنا وهي

تدور أحداث أنا وهي في إطار من الدراما المغلفة بالكوميديا حول سليم (أحمد حاتم) الذي يعاني من مرض نفسي يجعله يشكو من الهلاوس السمعية والبصرية، وهند (هنا الزاهد) التي تعاني هي الأخرى من مرض نفسي يُفقدها السيطرة على ردود أفعالها العنيفة والمندفعة. تتكرر زيارتهما إلى الطبيب النفسي (أشرف عبد الباقي) لينتهي بهما المطاف بالزواج، فكيف ستكون العلاقة بينهما في ظل هذه الظروف النفسية المتوترة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

أنا وهي تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته أيضاً ميريهان حسين، سلوى محمد علي، محمود البزاوي ومحمد ثروت.

أعمال أحمد حاتم

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ حاتم قريباً في دور العرض السينمائية بعد عرضه أول مرة في مهرجان الجونة، فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، غادة عادل وبيومي فؤاد، ويصور حاتم حالياً فيلم عاشق مع أسماء أبو اليزيد.