إبراهيم عيسى : الإخوان مرعوبين من إجراء انتخابات حقيقية في ليبيا |فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن التيارات الاسلامية في ليبيا يرفضون ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، قائلا: "لا ضمانة لنزاهة الانتخابات فى ليبيا في ظل الاجواء المتوترة والمرتزقة الذين يقطعون الطريق ولا يمكن عقد الانتخابات بليبيا بشكل نزيه وشفاف وهي تعاني من اختراقات ضخمة".

وأوضح عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن تنظيم الاخوان مصاب بالرعب خوفا من اجراء انتخابات حقيقية فى ليبيا مما يؤدي الى خروجهم من المشهد، مضيفا: "الاخوان مرعوبين من اجراء أي انتخابات حقيقية أو شبه حقيقية لأنهم هيسقطوا".

وتابع: "75% من ليبيا تحت سيطرة المشير خليفة حفتر والباقى تحت سيطرة الاخوان، وفى فرق سياسية وارهابية هيرفضوا نتيجة الانتخابات فى ليبيا"، موضحا أن الانتخابات في دول فوضى وانفلات محض هراء المقصود به خطف شرعية أو المتاجرة بشرعية ما وهو أمر لا يمكن الاعتراف به خاصة وأن الطريق الى الصناديق محفوف باستبداد دينى.

