شمس التنمية تشرق على القاهرة.. التخلص من العشوائيات ومشروعات عملاقة تغير وجه العاصمة في 2021

مشروعات كبرى تنير محافظة القاهرة 2021

الطرق والمحاور الجديدة تضرب الكثافات المرورية في مقتل

الانتهاء من كبرى المناطق العشوائية يأذن بعصر جديد للعاصمة

شهدت محافظة القاهرة كم هائل من المشروعات القومية الضخمة في العام الحالي 2021 ، والتي تنوعت بين تطوير العشوائيات وإنشاء طرق ومحاور جديدة علاوة على المشروعات السياحية والتي جاء في مقدمتها مشروع ممشي أهل مصر.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز حصاد محافظة القاهرة والمشروعات التي شهدتها مع اقتراب نهاية العام الحالي :

*- ممشى أهل مصروالذي تم تنفيذه

- يتضمن إقامة مراسي ومسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع.

- يراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تم تقسيمه إلى 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر.

- زيادة طول ممشى المرحلة الأولى بإنشاء مسار موازي بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5م.

- تم إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم.

- تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً ومسرح سعة 772 فردا.

- تم إنشاء 3 جراجات سعتها 180 سيارة.

- تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوي على أكثر من 235 شجرة و 62 نخلة.

- تشهد المرحلة الثانية تطوير جزءا آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم.

- تقع المرحلة الثانية في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل.

- المرحلة الثانية تشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم.

- متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م.

- تتضمن تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلا تجاريا.

- تتضمن 7 مباني خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.

- المرحلة الثالثة تتكون من قطاعين الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.

*إنشاء محور الحضارات

يتمثل محور الحضارات عن 2 كوبري :

- الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني.

- أما الكوبري الثاني، فيبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ثم شارع الكردي ويستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد.

*المتحف القومي للحضارة المصرية

يقع المتحف بالقرب من حصن بابليون، ويطل على بحيرة عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

تم وضع حجر الأساس في عام ٢٠٠٢ ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم. وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

تعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات: الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار ونصف جنيه.

وفي ٣ إبريل عام ٢٠٢١ استقبل المتحف موكب المومياوات الملكية المكون من ٢٢ مومياء ملكية من الأسرة الثامنة عشر والتاسعة عشر.

*تطوير بحيرة عين الصيرة

تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة ‏63 فدانا، حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

*محور الفردوس

- يهدف محور الفردوس الحر إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي»، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة،.

- المرحلة الأولى- تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار - من ميدان تاكي بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوي.

- تشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالي أطوال 8,6 كم.

- تشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبي مسار المحور، تماثل التراث المعماري والحضاري للمنطقة.

- شملت الأعمال تنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور، بالإضافة إلى ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة في مسار المحور.

*تطور حديقة الطفل بمدينة نصر

إعادة خلق رئة خضراء جديدة بقلب العاصمة وهى حديقة الطفل

أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل تشمل أعمال إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى.

وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر

*تطوير شارع المنيل بحى مصر القديمة

أعمال تطوير شارع المنيل بحى مصر القديمة بطول 1 كيلو و300 متر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه.

أعمال التطوير شملت رصف وتخطيط وإنارة وتشجير الشارع بالكامل وميادين (الباشا والسرايا والروضة)، بالإضافة إلى تطوير حديقة الهامى حسين بميدان السرايا.

*محور طه حسين بالنزهة

محور شارع "طه حسين" بالمنطقة الشرقية بحى النزهة الجديدة، يربط بين طريقى جوزيف تيتو وطريق 6 أكتوبر بالنزهة، بطول 2.5 كم وعرض نحو 40 م وتكلفة نحو 10 ملايين جنيه.

*إنشاء كوبرى عمر المختار بالمطرية شرق القاهرة تم تنفيذه

-الهدف من تنفيذ الكوبرى هو الربط مع محور مسطرد وتم إزالة 15 عقارا متعارضا مع مسار كوبرى عمر المختار .

- تعويض 119 أسرة و41 محلا بـ 57 مليون جنيه طبقاً لأسعار المنطقة.

تطوير عزبة خير الله تم تنفيذه

جاء التطوير بقيمة 57.6 مليون جنيه ،شملت المدخل الرئيسى وعدة شوارع وتطوير سلالم ومسار المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد.

كما تطوير وحدتي صحة بعزبة خير الله (مكتب صحة مصر القديمة ثان) و(مركز طبي الزهراء) بقيمة 2.2 مليون جنيه، تطوير طريق المحجر والذى يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون.

*تطوير مسار العائلة المقدسة بالمطرية تم تنفيذه

طورت المحافظة مسار العائلة المقدسة «شجرة مريم» بحى المطرية، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و50 ألف جنيه.

*افتتاح نفق عزبة الوالدة الجديد بحلوان تم تنفيذه

افتتح محافظ القاهرة نفق عزبة الوالدة الجديد بحلوان بتكلفة 15 مليون جنيه لتحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة، والربط بينهما وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة.

*مشروع كوبري السلام الجديد تم تنفيذه

كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر من رمضان يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية.

5ـ يتكون كوبري السلام من 7 حارات مرورية ليصبح اتجاه جديد كليا.

الأوتوبيس الكهربائي X-Bus تم تنفيذه

- يأتي تصنيع الأتوبيس ضمن منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأتوبيسات ، وجرى تصميم الأتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين ضمن خطة تطوير النقل العام.

- يستطيع الأتوبيس الكهربائي العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم و- يحتوى الأوتوبيس على 49 مقعدًا.

*محور النزهة - الميرغنى – الخليفة المأمون

يربط المحور بين النزهة والخليفة المأمون "طريق الإسماعيلية / جسر السويس مارًّا بميدان الحجاز، ثم شارع النزهة مارًّا بشارع الميرغني وصولًا إلى روكسي، ثم يستمر الطريق بعد ذلك إلى رمسيس أو جنوب القاهرة و يمتد المحور بطول 12 كم فى اتجاهين، ويتكون من 5 حارات مرورية لكل اتجاه.



افتتاح مجزر 15 مايو تم تنفيذه

-يساهم افتتاحه في تخفيف الضغط على مجزر البساتين، الذي يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر يخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين و تبلغ مساحته 7 أفدنة.

- يضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 1500 رأس يوميا تقريبا، إضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000 متر.

توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات لخدمة 18 حى

شهدت المحافظة توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العقود التى تم توقيعها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين موضحا أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية و الشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.

اسطبل عنتر العشوائية

تم ازالة 800 عقار ونقل حوالي 3000 أسرة إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1 ، 2 ، 3 ) المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات .

*بطن البقرة العشوائية

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة ١٠٠% شملت ٨١١ عقار عشوائى بالمنطقة ، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .

* قرية صناعة الفخار

افتتحت محافظة القاهرة تطوير قرية صناعة الفخار بالفسطاط لاحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين، وتضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدان .

عمال التطوير التى جرت بالقرية شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران ومتابعة اعمال الانارة والنظافة وغيرها ، كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير ، وتقنين أوضاع العاملين بها .



عزبة أبو قرن

اقتربت محافظة القاهرة من إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة حيث تم إزالة ١٠٢١ عقار بعزبة أبو قرن وتسكين ٣٥٦٥ أسرة مستحقة بمساكن حضارية بمشروع معا ١ ، ٢ والتى أنشأتها الدولة كسكن بديل بحي السلام مشيرًا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن تعد من أكبر وأصعب المناطق العشوائية الغير مخططة والغير آمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدان وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم .