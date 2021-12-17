خبيرة تربوية: تغيير سياسات التعليم بتغير الوزراء مصيبة يدفع ثمنها الأجيال الجديدة

أكدت الدكتور نادية جمال الدين، استاذة أصول التربية بجامعة القاهرة، عدم وجود أهداف واضحة فى ملف التعليم في مصر حاليا وعدم الاهتمام بالتعليم الفني، موضحا أن عدم وجود مجلس أعلى مسئول عن سياسية التعليم يسبب ما يحدث حاليا في التعليم من ارتباك.

وأضافت الدكتور نادية جمال الدين، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أنه لا توجد سياسية تعليمية ثابتة ومع تغير كل وزير تتغير السياسات وهذه مشكلة كبيرة، قائلا: "تغير السياسات بتغير الوزراء مصيبة واللي بيدفع ثمنها الأجيال الجديدة".

واستكملت: "يجب وجود مجلس عالي مسئول عن سياسة التعليم لتطويره، ويجب الاهتمام بالتعليم الفني في مصر على غرار فترة الستينات"، لافتة إلى أن التعليم الفني لا يؤهل لأي شيء في سوق العمل، كما أن بعض طلاب التعليم التجاري لا يجيدون القراءة والكتابة.

