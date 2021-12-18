5 آلاف قطعة أثرية..عمرو أديب: مضبوطات شقة الزمالك بمثابة متحفا كاملا.. فيديو

قال الإعلامي عمرو اديب، إنني مندهش لأن في شهر يونيو الماضي تابعنا شقة الزمالك “التى بمثابة قضية علي بابا والشقة كانت فيها مقتنيات أثرية تصل لـ مليار جنيه"

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه "من يومين تابعت الفيديو اللي نزلته النيابة العامة وتم الكشف عن المقتنيات الأثرية لشقة الزمالك والتي كانت تعد متحف كامل.

وتابع عمرو أديب “أنه يوجد 5 ألاف قطعة أثرية، وأعتقد أن رقم المليار جنيه لتلك المقتنيات هو رقم قليل عن اللي اتعرض”.

مضبوطات أثرية

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إلى ان هناك قضية ومضبوطات أثرية وأشياء يعاقب عليها القانون.