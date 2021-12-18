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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يستفيد منه 5000 سيدة..الموافقة على اتفاق في ريادة الأعمال بين مصر وكندا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح  السيسي، القرار رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا،  والمتعلق بتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال فى مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

 

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة بالبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة على  هذا القرار، وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة، أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وأيضا للمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة.

 

وأشار تقرير اللجنة المشتركة " لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والصناعة والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية" أيضا إلى أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية.

التقرير، أضاف أيضا أن استراتيجية تمكين المرأة 2030  هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

ويهدف المشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، وإلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.

ويستفيد من المشروع  بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية التمكين الاقتصادي للمرأة كندا

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