الجناح المصري في اكسبو 2020: استطاعنا تحقيق هدف الدعاية والترويج لمصر سياحيًا

قال أشرف حمدي، الوزير المفوض للجناح المصري في اكسبو 2020، إن الجناح المصري حقق نجاحات هائلة حتى الآن، مؤكدًا أن المعرض استطاع تحقيق هدف الدعاية والترويج لمصر سياحيًا ولكن ينقص المتابعة.

وأضاف أشرف حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"،أن الجناح المصري يعتبر أزحم جناح في معرض اكسبو 2020، موضحا أنه هناك زوار يقولون أنهم يريدون زيارة مصر، مما يعد شق سياحي مهم حققه المعرض.

وتابع: "نسعى لجذب الاستثمار من خلال الجناح المصري في اكسبو 2020 دبي وتواصلنا مع وزارة الثقافة ليشارك فنانين مصريين في المعرض"، متابعا أن الجناح المصري هو فخر كبير لمصر لما فيه من أصالة وعراقة ويعكس الهوية المصرية".