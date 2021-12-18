القضية 404.. إطلاق أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم.. ونواب: تجربة رائدة تحتاج للدعم .. تظهر خبرات بلدنا الملهمة في تأهيلهم.. ومصر ليس لديها فئات مهمشة

تامر عبد القادر عن إطلاق أول مسلسل أبطاله من ذوي الهمم: مصر ليس لديها فئات مهمشة

صبورة السيد: اطلاق أول مسلسل أبطاله من ذوي الهمم تجربة رائدة تحتاج للدعم

الصمودي: اطلاق مسلسل ابطاله من ذوي الهمم يؤكد تجربة مصر الملهمة في تأهيل هذه الفئة



شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في إطار احتفالات شهر ديسمبر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق مبادرة "عالم موازي " أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم وهو " القضية ٤٠٤".

وشارك في الاحتفالية التي أقامتها مبادرة "عالم موازي" نخبة من الإعلاميين والفنانين الذين يدعمون قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصاً على مشاهدة العرض المسرحي "مشروع حلم" الذي يناقش القضايا والتحديات التي يواجهونها في المجتمع في إطار مسرحي غنائي، أخذاً في الاعتبار أن الذي قام بتأدية العرض هم ممثلون من ذوي الإعاقة ومعهم أشخاص من غير ذوي الإعاقة تحقيقاً لمبادىء الدمج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المساندة التي أبداها رئيس الجمهورية في الحدث السنوي "قادرون باختلاف" وتواصل سيادته مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالفعل أدت إلى انتشار الروح الإيجابية والنقلة النوعية النسبية التي حدثت نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير لمبادىء مشاركتهم بالتساوي في كافة مناحي الحياة.

وأضافت أن "قضية ٤٠٤ " ترسل رسالة شاملة جامعة أن الجميع له دور فعًّال في المجتمع، مؤكدة أن التعبير عن تلك الرسالة بكافة أشكال الفن تساهم في الوصول إلى الفئة المستهدفة.

ويقدم مسلسل "القضية ٤٠٤"، من خلال ٢٠ بطلًا وبطلة من ذوي الإعاقة ، مشيرة إلي أن الوزارة على ثقة أن تلك الرسائل ستصل بأصواتهم لكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد نواب البرلمان على أن هذه المبادرة اؤكد الطفرة الهائلة التي تحدث بملف ذوي الهمم في كل القطاعات، كما أنه تبعث رسالة للعالم أجمع، أن مصثر تهتم بكافة فئات المجتمع دون استثناء.

وحول هذا الموضوع قال النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن كل المبادرات التي تدعم فئة ذوي الهمم، تاتي من منطلق الاهتمام الكبير التي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة، موضحا أن الرئيس السيسي قدوة يحتذى بها في التعامل معهم وتلبية كل متطلباتهم.

ونوه النائب تامر عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان احتفالية قادرون باختلاف المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، شهدت مواقف انسانية عديدة من قبل الرئيس السيسي، مشيرا إلى إبداء شاب من ذوي الهمم يدعى عبد الرحمن، رغبته في أن يصبح مقدم برامج تليفزيونية، لتناول قضايا ذوي الهمم، وعلى الفور ، فاجئه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين وافق على تحقيق رغبته في أن يصبح إعلاميا، وتنفيذها فورا.

وثمن عضو لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان، فكرة عمل أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم بمسمى" القضية 404، منوها أنها ستودي إلى تنمية وتطوير أفكارهم الفنية، حيث أنهم يمتلكو العديد من الابداعات والمزايا على الرغم من اعاقتهم، وبالتالي فكرة استغلالها من قبل الدولة يؤكد درايتها بأنهم كنز يجب دمجه في المجتمع.

وأشار النائب تامر عبد القادر، إلى أن فكرة عمل مسلسل ابطاله من ذوي الهمم يؤكد طاقتهم الإبداعية، كما انها رساله للعالم بأن مصر لن تتخلى عن أي فئة بالمجتمع، وقامت بالقضاء على جملة كانت متواجدة قبل ذلك وهي " فئات مهمشة"، قائلا:" لم يعد لدينا فئات مهمشة".

وقالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن إطلاق أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم وهو " القضية ٤٠٤"، تحت ر عاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين الفباج، يؤكد الطفرة الهائلة التي تحدث بملف ذوي الهمم في كل القطاعات.

ونوهت السيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد" ، أن الاهتمام بذوي الهمم شمل كل المجالات، موضحة ان قطاع التعليم، والذي يعد من أهم مراحل تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالاضافة إلى دمجهم وتأهيليهم لفرص العمل المناسبة لهم ، تم العمل به على انشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع المعاقين فى المراحل التعليمية المختلفة، غضافة إلى تأهيل وتدريب المعلمين للتعامكل معهم بشكل جيد.

وعن قطاع الرياضة قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن وزارة الشباب الرياضة عملت على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة في ممارسة الرياضة وحتى الاحترافية منها، وذلك من أجل تحقيق البطولات والمراكز الرياضية بالبطولات العالمية.

ولفتت النائبة صبورة السيد أن تجربة دخول ذوي الهمم عالم الفن، من التجارب الرائدة والفريدة من نوعها، مما يستلزم م الجميع دعمها بشكل كبير، حتى تؤتي ثمارها، مثمنة دور وزيرة التضامن في تقديم الدعم المستمر لهذه الفئة.

وال النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، إن إطلاق مبادرة "عالم موازي " بشأن عمل أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم بمسمى" القضية 404، يأتي بالتزامن مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة، والذي يعد اهتمام غير مسبوق بكافة القطاعات.

وأضاف النائب محمد الصمودي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عدد فئات ذوي الهمم في مصر وفقا لأخر احصائية يتخطى عشرة مليون، وبالتالي الاهتمام بهم يكون له مردوده الإيجابي على المجتمع بأكمله.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تعمل على استغلال نقاط تفوقهم وتنميتها وتطويرها، حيث أن مبادرة عالم موازي والتي تشرف عليها وزيرة التضامن الاجتماعي تخدم رؤية الدولة في توفير كافة الدعم لهم، كما ان إنتاج هذا العمل الفني سيلاقي صدى كبير وترحيب واسع كونها الأول من نوعها على مستوى العالم العربي.

وتحدث الصمودي عن الطفرة الغير مسبوقة التي شهدتها مصر فى السنوات الماضية بمجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلا أن مصر أصبحت صاحبة خبرات وتجارب ملهمة فى هذا الشأن.