نجيب ساويرس يعتزم بيع حصته في يورونيوز.. تفاصيل الصفقة

قالت شركة البث الأوروبية المتعثرة يورونيوز، إن الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي يملك الحصة المهيمنة فيها يتجه إلى بيع حصته لشركة "ألباك كابيتال" الاستثمارية البرتغالية.

وتعاني يورونيوز، التي تأسست في أعقاب حرب الخليج عام 1990 لتكون "سي.إن.إن أوروبية"، من هبوط في عائداتها الإعلانية وتتلقى خسائر فادحة.

وقالت يورونيوز في بيان، إن ألباك ستحوذ بموجب خطاب نوايا الحصة المملوكة لشركة ميديا جلوب نتويركس القابضة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها والمملوكة لـ نجيب ساويرس، وهي الحصة التي تبلغ نسبتها 88% من الأسهم بمبلغ غير معلن.

وقال مايكل بيترز الرئيس التنفيذي ليورونيوز إنه يجب إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وستبقى الحصة المتبقية ونسبتها 12% من الأسهم في أيدي تحالف من شركات البث العامة والسلطات المحلية مثل فرانس تليفيجن وشركة آر.إيه.آي الإيطالية ومؤسسة أبوظبي للاستثمار الإعلامي.

وأشار بيترز إلى أن هذا الرقم يمكن أن يتغير في الوقت الذي تعتزم فيه يورونيوز زيادة رأسمالها لجمع تمويلات جديدة.

واعتادت يورونيوز أن تكون مملوكة لتحالف يضم القنوات الأوروبية المملوكة للدول قبل أن يهيمن عليها ساويرس في عام 2015.

وأفاد الرئيس التنفيذي بأن إجمالي مبيعات "يورونيوز هوي بنسبة 23% في عام 2020 من عام سبق إلى 58 مليون يورو في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأن الشركة سجلت 16 مليون يورو خسائر في ذلك العام.

وتتوقع الشركة التي تتخذ من ليون مقرا لها خسائر تتراوح بين 13 و14 مليون يورو في 2021 وأن يبلغ إجمالي عائدها 62 مليون يورو.

وقال بيترز الذي سيترك منصب الرئيس التنفيذي ليورونيوز ليصبح رئيسا للشركة، إنه يتوقع أن تتراجع الخسائر السنوية إلى نحو 8 ملايين دولار في عام 2022 بسبب تدفقات جديدة من العائدات التي ترجع إلى اتفاقات امتيازات تجارية وشراكات.