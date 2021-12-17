مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى اليونان

ناشدت مصر للطيران، عملائها المسافرين علي رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى أثينا بضرورة إجراء إختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى العاصمة اليونانية أثينا ب ٧٢ ساعه ، أو القيام ب Antigen Rapid Test ب ٢٤ ساعة قبل الوصول، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحا من يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢١.

يأتي ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصر للطيران، أن القرار يسرى على الأطفال من تجاوز عمرهم خمس سنوات فأكثر.

وطالبت مصر للطيران عملائها الكرام المسافرين على رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران ١٧١٧ من داخل مصر.