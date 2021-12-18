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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر صرف الريال السعودي
سعر صرف الريال السعودي

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 وفقا لأخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر أمس الجمعة.

أسعار صرف الريال السعودي 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي مستهل تعاملات امس الجمعة في البنوك كالتالي : استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ، الأهلي، الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، فيصل الإسلامي، HSBC) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطني emirates NBD، الإسكندرية ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك(الأهلي الكويتي، المصري للتنمية الصادرات EBE، قناة السويس ) نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول credit agricole نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع 


وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري ADCB نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران MIDB نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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