عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: مباراة قطر مهمة.. ومنتخب مصر متاح أمام جميع اللاعبين

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدث محمد بركات نجم الأهلي الأسبق عن مواجهة مصر وقطر المقرر لها غدا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العرب.
قال بركات عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور: "مباراة قطر مهمة للغاية خاصة بعد الخسارة من تونس في نصف النهائي، ومن الأفضل أن يختم منتخبنا الوطني البطولة بشكل جيد، خاصة أن التاريخ ينصف منتخب مصر".
أضاف: "من المهم أن يستفيد كارلوس كيروش من أخطائه الماضية، وتصحيحها خلال الفترة المقبلة خاصة أن منتخب مصرقادم على فترة صعبة".
وتابع: "منتخب مصر مفتوح لكل اللاعبين، ولكن من المهم أن يكون لاعب منتخب مصر لديه الشخصية القوية لمواجهة الضغوط".
وأشار بركات إلى أن المركز الثالث ليس مركزا سيئا بالنسبة لكون البطولة هدفها التجربة من البداية، ولكن الأهم الظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

محمد بركات الفترة المقبلة منتخب مصر كارلوس نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

ترشيحاتنا

رد ناري من فيفي عبده على اتهام الرقص أنه "شغلانة غير شريفة".. فيديو

فيفي عبده عن بداية حياة عاطفية جديدة: عايزه اتدلع.. فيديو

متشلش هم حاجة.. الرئيس السيسي يلبي طلب مصدر فخار بتوسيع مصنعه .. فيديو

إنتر بطلًا للشتاء في الدوري الإيطالي بخماسية داخل شباك ساليرنيتانا

نشرة المحافظات ..خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في البحيرة.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية

ترامب: اليهود في أمريكا لا يحبون إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

الصحة: رصد 3 حالات مصابة بالمتحور أوميكرون في مصر

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

قرار جديد| رسوم السحب والاستعلام في ماكينات الصراف الآلي خلال 2022

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

طريقة تحضير بيف اللحم .. وصفات متعددة

عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ