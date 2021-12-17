بركات: مباراة قطر مهمة.. ومنتخب مصر متاح أمام جميع اللاعبين

تحدث محمد بركات نجم الأهلي الأسبق عن مواجهة مصر وقطر المقرر لها غدا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العرب.

قال بركات عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور: "مباراة قطر مهمة للغاية خاصة بعد الخسارة من تونس في نصف النهائي، ومن الأفضل أن يختم منتخبنا الوطني البطولة بشكل جيد، خاصة أن التاريخ ينصف منتخب مصر".

أضاف: "من المهم أن يستفيد كارلوس كيروش من أخطائه الماضية، وتصحيحها خلال الفترة المقبلة خاصة أن منتخب مصرقادم على فترة صعبة".

وتابع: "منتخب مصر مفتوح لكل اللاعبين، ولكن من المهم أن يكون لاعب منتخب مصر لديه الشخصية القوية لمواجهة الضغوط".

وأشار بركات إلى أن المركز الثالث ليس مركزا سيئا بالنسبة لكون البطولة هدفها التجربة من البداية، ولكن الأهم الظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.