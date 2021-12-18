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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. بدء دورة اساسيات تحليل البيانات بمركز تدريب التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم السبت دورة جديدة فى الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات وهي دورة اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج spss ، فيما تستمر دورتي إعداد قادة المستقبل وبرنامج إدارة المشروعات PMP  ، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات .

يأتي ذلك استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصروتنمية مهاراته فى كافة المجالات 

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية  أن برامج تدريب العاملين بالمحليات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تساعدهم على تحسين معرفتهم ومهاراتهم الوظيفية لمواكبة التغييرات المختلفة في مجال العمل بما يتماشي مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 ، لافتاً إلي أن التدريب يساعد العاملين أيضاً في زيادة ثقتهم في قدراتهم وتمكينهم من منافسة الآخرين، مما سيؤدي ذلك إلى تحسين أدائهم ويجعلهم يعملون بشكل أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس ذلك علي زيادة رضا المواطنين علي الخدمات المقدمة من المحليات .

وفي نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة،  الخميس الماضي ، بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتين وهما : دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة، ودورة التقييم وبرنامج إدارة المشروعات، استفاد من هذة الدورتين 54 متدرباً من جميع المحافظات .

مركز التنمية المحلية اليوم الخطة التدريبية

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