ناعيا ماجد الفطيم..عمرو أديب: كان متواضعا وترك خلفه إمبراطورية أعمال كبيرة.. فيديو

صاحب عقلية كبيرة

نعي الإعلامي عمرو أديب وفاه رجل الإعمال الإماراتي “ماجد الفطيم”، مؤكدا أنه كان شخص متواضع وله عقلية كبيرة ، وترك وراءه إمبراطورية أعمال كبيرة.

وأضاف عمر أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان ماجد الفطيم يصنف من أغنى 10 رجال بالشرق الأوسط ، مشيرا إلى أنه كان أكثر رجال الأعمال المحبوبين وقبل أن يتوفى قام بتوظيف 3 ألاف مواطن إماراتي داخل الإمارات وخارجها.

وتابع عمرو أديب، أن ماجد الفطيم كان له مشروعات زراعية وأشياء كثيرة قام بها، مؤكدا أنه كان رجل اعمال متميز ومحترم .

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إالى أن ماجد الفطيم صاحب أكبر توكيلات السيارات داخل العالم العربي وصاحب سلسلة “كارفور” ومول مصر هو من قام بدعمها، وله دعم كبير في مصر.