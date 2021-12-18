الصحة: الحالات المصابة بمتحور أوميكرون كان لديهم مسحة "pcr" قبل العودة لمصر..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، إن المخالطة للحالات المصابة لها قواعد سواء كانت من المخالطة القريبة أو البعيدة، مؤكدا أن "المصريين يا اما بيتعاملوا بـ “pcr” أو شهادة التطعيم.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”،عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الحالات المصابة العائدة لمصر كان معاهم “pcr”، مشيرا إلى أنه من الوراد أن تكون عينة pcr قبل الإصابة".

وتابع خالد عبد الغفار، أن تشديد الإجراءات أنك تعمل pcr عند الوصول ولو المسحة ايجابية يتم عمل الاختبار السريع ويتم عزلهم".

تم الإعلان عن إصابة 26

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى أن كل القادمين من الدول التى ظهر بها المتحور الجديد يتم الكشف عليهم في المطار، مؤكدا أنه تم الإعلان عن إصابة 26 منهم 3 مصابين بالمتحور الجديد والباقي كورونا العادية من سلالة “دلتا”.