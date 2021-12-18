جيهان عبدالله: أول لما اشتغلت قعد اعيط ومكنتش عايزة اشتغل مذيعة تاني.. فيديو

كشفت الإعلامية جيهان عبدالله، تفاصيل أول عمل اذاعي قدمته، مؤكده انه الأمر لم يكن بالسهولة وكان في غاية الصعوبة.



وأضافت جيهان عبدالله، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن :"أول برنامج قدمته كان يحمل اسم أجمد سبعة الساعة سبع، وكان يذاع عبر محطة راديو شهيرة".

وتابعت الإعلامية جيهان عبدالله، أنه :"كنت بستعد قبلها بشهرين، وكتبت كل حاجة في ورقة، وفضلت احفظ فيها، والموضوع مكنش سهل عليا وكان صعب جدا، اول لما اشتغلت قعد اعيط واقول انا مش هشتغل مذيعة تأني".







