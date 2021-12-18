لتعزيز المناعة.. الصحة تكشف عن تفاصيل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، إنه بدأنا من صباح اليوم، لمن مر عليه 6 أشهر من الحصول على اللقاح عليه التوجه بالحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الحصول على الجرعة الثالثة، يكون عن طريق التوجه لنفس المكان الذي تلقى فيه اللقاح بالموعد الذي ذكر في الرسالة للحصول على الجرعة الثالثة.

وتابع خالد عبد الغفار، أنه يتم ارسال رسالة مباشرة لمن مضى عليه 6 ِأشهر، بالتفاصيل الخاصة بالجرعة الثالثة.

تعزيز المناعة

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن الهدف من الجرعة الثالثة تعزيز المناعة، مؤكدا أن الحصول على نوعية اللقاح ستتم بأجراء تنظيمى للحصول على اللقاح