أخطأت في إسمها.. نجلاء بدر تتعرض لـ موقف محرج على الهواء .. شاهد

حلت الفنانة نجلاء بدراليوم الجمعة فى برنامج الدوبليكس مع الدمية أبلة فاهيتا عبر فضائية اون اى.

وقالت نجلاء بدر ان معنى اسمها عيون البقرة الواسعة شديد البياض ودلعها نوجى أو جولا وأخطأت فى نطق اسمها على الهواء وقالت " بقراء نسبة للبقرة " ، ومازحت " اخواتى كانوا بيدلعونى ب جولا وكانوا بيحبونى من طرف واحد والدلع المستفز ليا نوجا بحس ساعتها انى ملزقة زى الحلويات "



وعلقت نجلاء بدر على ترحيب كارو ابنة الدمية أبلة فاهيتا التى فاجئتها به " ازيك يا طنط " لترد " بدر" معقبة " دى بداية مش مبشرة انا ولاد اخواتى اصغر منك ومبيقولوليش يا طنط " .

