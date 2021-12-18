التضامن: لا يجوز للجمعيات الأهلية إصدار شهادات الجهات الرسمية.. فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن التضامن الاجتماعي لشؤون المؤسسات الأهلية، إن توزيع الألقاب ليس من ضمن صلاحيات الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هناك بعض الكيانات غير مرخصة لدى الوزراة ونواجهها بالقانون والقضاء.

وأضاف "عبدالموجود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الشهادات الصادرة عن الجمعيات الأهلية غير معتد بها، ولا يجوز لها إصدار شهادات الجهات الرسمية".

وأكد أن الوزارة معنية بمراقبة الجمعيات الأهلية من خلال الإدارة المركزية للجمعيات ومن خلال مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، مشيرا إلى وجود أكثر من 52 ألف جمعية أهلية مرخص لها العمل داخل مصر.



خصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لمناقشة قضية "الخداع باسم الدولة.. وكيف تأخذ حذرك من مدعي الصفات الرسمية؟".