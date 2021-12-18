الوضع مستقر.. محافظ البحر الأحمر: إزالة آثار السيول وتوفير كافة احتياجات المواطنين.. فيديو

تضرر 7 منازل

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الوضع مستقر وخلال الساعات القادمة سيتم ازالة كافة اثار السيول وأن الافران والعيش المدعم متواجد بالقرية ويغطى كافة احتياجات اهالى القرية.

وأضاف عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه تضررت 7 منازل بسبب هطول أمطار متوسطة والسيول بقرية ابورماد وبالتحديد بعزبة الشيخ اوهاج وبهم 30 فرد وتم نقلهم الى أماكن ايواء من خلال الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين .

وتابع عمرو حنفي، أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياة بالطين ووحدات الطب الوقائى التابع لمديرية الصحة بجانب سيارات محملية بالمياة .

بالتعاون مع التضامن الاجتماعي

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه تم توجيه على الفور بإخلاء ٧ منازل بعدد ٣٠ فرد لمعسكر الايواء بمدرسة ابو رماد بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، وذلك اثر تعرض المنطقة للامطار