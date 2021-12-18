مقابر بلا أسوار.. مجموعة قصصية للكاتب إبراهيم خميس في معرض الكتاب

صدرت حديثاً المجموعة القصصية "مقابر بلا أسوار" للكاتب إبراهيم خميس للمشاركة بها في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



المجموعة تضم ١٠ قصص متنوعه، وتناقش العديد من القصص الواقعية التي ربما واجهها العديد منا في حياته، وتناقش قصة "مقابر بلا أسوار" التي اختارها الكاتب لتكون عنوان المجموعة، أزمة شخص تعرض لمشكلة ما خلال مرور بجوار إحدى المقابر ليلا.



المجموعة تعد العمل الأول للكاتب، والمقرر المشاركة به في المعرض، الذي يعتبر عيدا سنويا للكتاب المصريين والعرب، لما له من مكانة كبيرة في الشرق الأوسط.