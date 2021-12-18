تركت المنزل برغبتها.. الأمن يكشف تفاصيل تغيب فتاة عن منزلها بالسويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على بعص المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بشأن إختفاء (إحدى السيدات) بمحافظة السويس وإستغاثة أهليتها لمساعدتهم فى العثور عليها.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس) بغياب زوجته (ربة منزل) عن المنزل دون إتهام أحد بالتسبب فى ذلك.

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المذكورة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحر الأحمر وتبين قيامها بترك منزل الزوجية برغبتها عقب تصاعد الخلافات الزوجية مع زوجها ، وإقامتها بمفردها بالشقة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بعودتها.