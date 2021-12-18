بهاء الليثي مدافع قطر لـ “ صدى البلد”: مباراة مصر صعبة.. زيزو و شريف يهددان العنابي.. وحلمي الانضمام لـ الأهلي |حوار

بعد ضياع حلم التتويج بلقب كأس العرب 2021، يدخل المنتخب الوطني مباراة قطر، اليوم السبت، “ تحت شعار لا بديل عن الفوز” وحجز المركز الثالث، من أجل مصالحة الجماهير المصرية.

منتخب مصر خسر أمام تونس في الدور نصف النهائي بهدف قاتل سجله عمرو السوليه قائد الفراعنة “بالخطأ في مرماه”، بينما سقط منتخب قطر أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة.

بهاء الليثي مدافع منتخب قطر الأولمبي ، يتحدث لـ “ صدى البلد” عن مواجهة مصر والعنابي، والعديد من الأمور التي تخص كأس العرب، وموقفه من الانضمام إلى الدوري المصري.

إليكم نص الحوار:

في البداية .. ما تقييمك لأداء منتخبي مصر وقطر في كأس العرب حتى الآن؟

مشوار مصر وقطر في كأس العرب كان صعبا، المنتخب المصري قدم أداء مشرفا في البطولة، وخسر أمام تونس في اللحظات الأخيرة، ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب القطري أمام الجزائر، كان من الممكن أن نرى الطرفين في النهائي.

منتخب مصر عانى من نقطة ضعف وحيدة في كأس العرب، وهي عدم إنهاء الهجمة بأفضل شكل ممكن.

ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وقطر؟

مباراة اليوم ستكون قوية وحماسية من الصعب توقع الفائز، لأن المنتخبين يضمان عناصر مميزة ومزيج بين الخبرة والشباب، أيضا كل منتخب يمتلك مدربا كبيرا، ولكن أتوقع أن تكون مباراة ممتعة.

من أكثر لاعب في منتخب مصر تتوقع أن يشكل تهديدا على قطر في مباراة اليوم؟

أحمد سيد زيزو ومحمد شريف، منتخب مصر يكون أفضل وأقوى عندما يشارك هذا الثنائي.

ما الفارق بين كيروش مدرب منتخب مصر وسانشيز مدرب قطر من وجهة نظرك؟

كيروش مدرب كبير وشارك في بطولات كبرى، ونفس الأمر بالنسبة لـ سانشيز، لكن يوجد اختلاف كبير بين الثنائي من حيث إدارة المباراة، سانشيز يحب التزام جميع اللاعبين بالخطة طوال اللقاء، بينما أرى أن كيروش يمنح اللاعبين حرية أكثر، خاصة أمام المرمى، وفي آخر 20 دقيقة في اللقاء.

من وجهة نظرك.. ما سلاح منتخب قطر لتقديم عرض قوي أمام مصر؟

الاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال الهفوات الدفاعية، قد يكون سلاح منتخب قطر، لإنهاء الشوط الأول متقدما في النتيجة.

من اللاعب الذي تعتبره “مفاجأة” بطولة كأس العرب 2021؟

عبد العزيز حاتم، اعتبره مفاجأة البطولة، بسبب الأداء المميز الذي قدمه في جميع المباريات.

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الجزائر وتونس؟

ستكون مباراة قوية، وأتوقع تتويج منتخب الجزائر بسبب قوة خط هجومه.

ما موقفك من اللعب في الدوري المصري؟

الدوري المصري من أقوى الدوريات العربية، لكن لم أتلق أي عروض للانضمام إليه.

هل تحلم الانضمام إلى نادٍ معين في الدوري المصري؟

نعم، الانضمام إلى النادي الأهلي، لأنني أحبه كثيرا.

أخيرا.. ما تعليقك على المستوى المذهل لـ محمد صلاح في الدري الإنجليزي؟

محمد صلاح يقدم مستوى رائع، وهو أحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة، وقدوة لجميع الشباب في الوطن العربي والعالم أجمع.