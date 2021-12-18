أخبار التكنولوجيا| سيجنال يقوم بترقية ميزة مهمة للتفوق على واتساب.. شركات تجسس إسرائيلية استهدفت آلاف الحسابات على فيسبوك وإنستجرام

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

حصل تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، على تحديث ضخم يقدم ترقية مهمة لميزة بارزة يمكنها التفوق على واتساب WhatsApp، على الأقل من حيث الأرقام.

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن خطتها لتطوير تقنية جديدة ستحدث نقلة نوعية في عالم الإلكترونيات، من شأنها الحفاظ على بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع كامل.

يعد تطبيق "بيجو لايف Bigo Live " احد تطبيقات التواصل الاجتماعي التى تعتمد على البث المباشر التي انتشرت بين الشباب في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خصوصا خلال فترة العزل المنزلي عقب انتشار جائحة فيروس كورونا

قدمت شركة إيبك جيمز Epic Games، بعض الخصومات الرائعة على العديد من الألعاب على متجرها الالكتروني، بالإضافة إلى تقديم 15 لعبة مجانية كل يوم، من بينها لعبة المغامرات Shenmue III.

مضاد للرصاص.. "كافيار" تطلق إصدارا جديدا من آيفون 13 برو| فيديو وصور

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية الفاخرة وتطعيمها بالذهب والألماس، عن إصدار خاص من هاتف آبل الذكي آيفون 13 برو بتصميم قوى بما يكفي لتحمل رصاصتين متتاليتين.

فيسبوك تحذر: شركات تجسس إسرائيلية استهدفت آلاف المستخدمين بـ 100 دولة

حذرت شركة فيسبوك، التابعة لشركة ميتا "Meta"، أكثر من 50 ألفا من مستخدمي Facebook وإنستجرام في جميع أنحاء العالم، من أن حساباتهم قد تم التجسس عليها من خلال مخططات "المراقبة مقابل الاستئجار".

طرحت شركة HMD العالمية، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أول تحديث لنظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية، وتقول الشركة إن المستخدمين في هذه الدفعة الأولى سيتلقون التحديث بحلول 17 ديسمبر الجاري.

تعتزم شركة شاومي، إطلاق إصدارين من سلسلة Xiaomi 12، بنتوءات عادية للكاميرا الخلفية بينما سيحصل طراز Ultra على نتوء بارز مغطى بالعديد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى.

كشفت أحد التقارير عن مواصفات هاتف فيفو القادم Vivo S12، والذي سيتم الإعلان عنه إلى جانب الإصدار المتميز Vivo S12 Pro الأسبوع المقبل.