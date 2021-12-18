أخبار التكنولوجيا| سيجنال يقوم بترقية ميزة مهمة للتفوق على واتساب.. شركات تجسس إسرائيلية استهدفت آلاف الحسابات على فيسبوك وإنستجرام

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
تحديث ضخم يطال سيجنال قد يقضي على منافسه واتساب
حصل تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، على تحديث ضخم يقدم ترقية مهمة لميزة بارزة يمكنها التفوق على واتساب WhatsApp، على الأقل من حيث الأرقام.
نقلة تاريخية من سامسونج في عالم الإلكترونيات
كشفت شركة سامسونج Samsung، عن خطتها لتطوير تقنية جديدة ستحدث نقلة نوعية في عالم الإلكترونيات، من شأنها الحفاظ على بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع كامل.
تعرف على تطبيق بيجو لايف وسبب المطالبة بحجبه في مصر؟
يعد تطبيق "بيجو لايف Bigo Live " احد تطبيقات التواصل الاجتماعي التى تعتمد على البث المباشر التي انتشرت بين الشباب في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خصوصا خلال فترة العزل المنزلي عقب انتشار جائحة فيروس كورونا
إيبك جيمز تقدم 15 لعبة "مجانية" على متجر Epic Games Store
قدمت شركة إيبك جيمز Epic Games، بعض الخصومات الرائعة على العديد من الألعاب على متجرها الالكتروني، بالإضافة إلى تقديم 15 لعبة مجانية كل يوم، من بينها لعبة المغامرات Shenmue III.
مضاد للرصاص.. "كافيار" تطلق إصدارا جديدا من آيفون 13 برو| فيديو وصور
كشفت شركة كافيار Caviar الروسية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية الفاخرة وتطعيمها بالذهب والألماس، عن إصدار خاص من هاتف آبل الذكي آيفون 13 برو بتصميم قوى بما يكفي لتحمل رصاصتين متتاليتين.
فيسبوك تحذر: شركات تجسس إسرائيلية استهدفت آلاف المستخدمين بـ 100 دولة
حذرت شركة فيسبوك، التابعة لشركة ميتا "Meta"، أكثر من 50 ألفا من مستخدمي Facebook وإنستجرام في جميع أنحاء العالم، من أن حساباتهم قد تم التجسس عليها من خلال مخططات "المراقبة مقابل الاستئجار".
هواتف نوكيا تحصل على أندرويد 12 بشكل رسمي
طرحت شركة HMD العالمية، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أول تحديث لنظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية، وتقول الشركة إن المستخدمين في هذه الدفعة الأولى سيتلقون التحديث بحلول 17 ديسمبر الجاري.
تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف شاومي المنتظر Xiaomi 12
تعتزم شركة شاومي، إطلاق إصدارين من سلسلة Xiaomi 12، بنتوءات عادية للكاميرا الخلفية بينما سيحصل طراز Ultra على نتوء بارز مغطى بالعديد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى.
قريبا.. فيفو تطرح هاتفها الأحدث بتقنية 5G وإمكانيات ممتازة
كشفت أحد التقارير عن مواصفات هاتف فيفو القادم Vivo S12، والذي سيتم الإعلان عنه إلى جانب الإصدار المتميز Vivo S12 Pro الأسبوع المقبل.