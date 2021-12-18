عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سيجنال يقوم بترقية ميزة مهمة للتفوق على واتساب.. شركات تجسس إسرائيلية استهدفت آلاف الحسابات على فيسبوك وإنستجرام

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تحديث ضخم يطال سيجنال قد يقضي على منافسه واتساب

حصل تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، على تحديث ضخم يقدم ترقية مهمة لميزة بارزة يمكنها التفوق على واتساب WhatsApp، على الأقل من حيث الأرقام.

 

نقلة تاريخية من سامسونج في عالم الإلكترونيات

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن خطتها لتطوير تقنية جديدة ستحدث نقلة نوعية في عالم الإلكترونيات، من شأنها الحفاظ على بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع كامل.

 

تعرف على تطبيق بيجو لايف وسبب المطالبة بحجبه في مصر؟

يعد تطبيق "بيجو لايف Bigo Live " احد تطبيقات التواصل الاجتماعي التى تعتمد على البث المباشر التي انتشرت بين الشباب في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خصوصا خلال فترة العزل المنزلي عقب انتشار جائحة فيروس كورونا

 

إيبك جيمز تقدم 15 لعبة "مجانية" على متجر Epic Games Store

قدمت شركة إيبك جيمز Epic Games، بعض الخصومات الرائعة على العديد من الألعاب على متجرها الالكتروني، بالإضافة إلى تقديم 15 لعبة مجانية كل يوم، من بينها لعبة المغامرات Shenmue III.

 

مضاد للرصاص.. "كافيار" تطلق إصدارا جديدا من آيفون 13 برو| فيديو وصور

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية الفاخرة وتطعيمها بالذهب والألماس، عن إصدار خاص من هاتف آبل الذكي آيفون 13 برو بتصميم قوى بما يكفي لتحمل رصاصتين متتاليتين.

 

فيسبوك تحذر: شركات تجسس إسرائيلية استهدفت آلاف المستخدمين بـ 100 دولة

حذرت شركة فيسبوك، التابعة لشركة ميتا "Meta"، أكثر من 50 ألفا من مستخدمي Facebook وإنستجرام في جميع أنحاء العالم، من أن حساباتهم قد تم التجسس عليها من خلال مخططات "المراقبة مقابل الاستئجار".

 

هواتف نوكيا تحصل على أندرويد 12 بشكل رسمي

طرحت شركة HMD العالمية، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أول تحديث لنظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية، وتقول الشركة إن المستخدمين في هذه الدفعة الأولى سيتلقون التحديث بحلول 17 ديسمبر الجاري.

 

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف شاومي المنتظر Xiaomi 12

تعتزم شركة شاومي، إطلاق إصدارين من سلسلة Xiaomi 12، بنتوءات عادية للكاميرا الخلفية بينما سيحصل طراز Ultra على نتوء بارز مغطى بالعديد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى.

 

قريبا.. فيفو تطرح هاتفها الأحدث بتقنية 5G وإمكانيات ممتازة

كشفت أحد التقارير عن مواصفات هاتف فيفو القادم Vivo S12، والذي سيتم الإعلان عنه إلى جانب الإصدار المتميز Vivo S12 Pro الأسبوع المقبل.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا واتساب آيفون 13 برو

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| تطبيق Bigo Live يثير المخاوف لتحريضه على العري.. وهاتف OnePlus 10 Pro يحصل على أفضل كاميرا سيلفى

أخبار التكنولوجيا.. القصة الكاملة لـ تطبيق فلتر العروسة وهونر تطلق هواتف Honor X30

أخبار التكنولوجيا| جوجل تصدر تحذيرا عاجلا للملايين من مستخدمي متصفح كروم.. كيف تحقق مليون دولار يوميا من سناب شات؟

أخبار التكنولوجيا| 6 حيل ذكية تعمل على تحسين أداء هاتفك الأندرويد.. واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 فى البنوك المصرية

الرياضة المصرية فى عام 2021.. سلسلة انتصارات وانكسارات..المنتخب يتأهل لـ أمم الكاميرون..عودة مرتضى منصور

مصر تسعى لمصالحة الجماهير أمام قطر بـ برونزية كأس العرب

أخبار السيارات| 812 سوبر فاست الأسرع من فيراري في البحرين .. نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية السيارة.. 50 صورة من رالي الجونة

برلمانية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تخلق مناخ استثماري جاذب وتخفض أسعارالبذور والدواجن

مسا مسا يا إبراهيم.. حكاية سيارة أوبل مع هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ