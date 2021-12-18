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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

12 اختصاص حيوي ...تعرف علي آلية عمل البنك المركزي وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي في المادة (7) الاختصاصات اللازمة التي يباشرها البنك المركزي لتحقيق أهدافه والتي جاءت كالتالي:

اختصاصات البنك المركزي

  • إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
  • وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .
  • وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
  • إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها.
  • وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
  • إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
  • الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
  • القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
  • مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
  • العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
  • العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
  • العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .
القطاع الخاص قطاع الاعمال العام سعر الصرف القانون المدنى البنك المركزي اختصاصات البنك المركزى

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