خلال مؤتمر حزب مصر أكتوبر.. جيهان مديح تكرم أصحاب الهمم

نظم حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، مؤتمر تحت عنوان "بالهمة نقدر"، وذلك تقديرا لجهودهم وتميزهم في أبرز المجالات.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والنواب أبرزهم النائبة جهاد إبراهيم من ذوي الهمم، والفنان مصطفى شعبان، والإعلامية إيمان عز، وعدد من القيادات السياسية الشابة وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الأول. بدأ المؤتمر بكلمة رئيس الحزب د. جيهان مديح، والتي ألقت الضوء خلالها، على النجاح الباهر الذي حققه عدد من ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وأوضحت جيهان، أن تنظيم المؤتمر جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة المصرية وتوجهاتها في هذا الإطار، منوهة بأن هذا المؤتمر يحمل شعار "بالهمة نقدر "، على أن يتم التواصل بشكل دوري مع أصحاب الهمم. وأضافت أن اسم حزب مصر اكتوبر نستوحي منه الارادة والهمة، لأن نصر أكتوبر كان تاريخاً فاصلاً في حياة مصر وشعبها.

وخلال اللقاء، حاورت الإعلامية رحمة خالد من أصحاب الهمم، الفنان مصطفى شعبان، بجانب عبد الرحمن عرام، من ذوي الهمم، ووجهت إلى الفنان عدة أسئلة أبرزها، هل ممكن نلاقي بطل شباك من ذوي الهمم في يوم من الأيام؟ وجاء رد الفنان "أنا شايف إن في مواهب كتير جدا يقدر يطلع منها بطل كبير وحصل قبل كدة وكان في أفلام كتير وشوفنا أبطال في كل المجالات من ذوي الهمم".

وقال الفنان مصطفى شعبان، إنه كان هناك صعوبة في البداية لتقبل المجتمع فكرة دمج أصحاب الهمم؛ ولكن مع انطلاق احتفالية قادرون باختلاف وتسليط الإعلام ومؤسسات الدولة الضوء على ذوي الهمم بدأت تطوير الفكرة وتقبل الآخر.

واختتم اليوم بتكريم رحمة خالد التي تعد أول إعلامية من ذوي الهمم، وعبدالرحمن عرام مذيع المستقبل، والنائبة جهاد إبراهيم، بجانب تكريم الأم المثالية نشوى حسين.

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