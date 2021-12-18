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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتفوق على رونالدو فى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

تصدر النجم المصري محمد صلاح ، مهاجم فريق ليفربول، قائمة هدافي الموسم الحالي فى الدورى الإنجليزى برصيد 15 هدفا.

 

وتنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر البريميرليج حيث يلتقى فريق أستون فيلا مع نظيره فريق بيرنلي، بينما يحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد.

 

هذا وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل 4 مباريات من الجولة ذاتها بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي أنديتهم.

 

ونجح محمد صلاح نجم فريق ليفربول فى تسجيل الهدف رقم 15 بعدما سجل هدف فريقه الثاني في شباك نيوكاسل في الدقيقة 25 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يأتي على النحو التالي:

 

محمد صلاح، ليفربول : 15 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 9 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 7 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 7 أهداف.

 

كان الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، أثني على أداء محمد صلاح جناح ليفربول، وذلك قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري الإنجليزي.

 

ويواجه فريق ليفربول نظيره توتنهام، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول:" أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.. رأينا أنه يسجل أو يصنع تمريرات حاسمة.. إنه لاعب حاسم للغاية خلال المباريات ، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطيرًا."

 

وزاد:" لقد تحسن كثيرًا ، أتذكره عندما لعب في إيطاليا، الآن هو تطور بطريقة لا تصدق، الآن أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي كل مباراة يكون حاسمًا للغاية."

 

وأردف:"نحن جاهزون لمباراة يوم الأحد ، وهي مباراة مهمة ضد فريق جيد ومدهش حقًا.. مع الصعوبة التي نواجهها ، نحن جاهزون للعب هذه المباراة."

 

يذكر أن الألماني يورجن كلوب قال في تصريحات صحفية عقب المباراة:"تمريرات محمد صلاح  الحاسمة مهمة بقدر أهمية أهدافه،  كان قرارا صحيحا أن أسحبه مبكرا بعض الشيء، حيث سنلعب مرة أخرى بعد 3 أيام".

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