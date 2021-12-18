أبرزهم "الغلباوى" محب كاسر.. نجوم أبدعوا فى دور "البواب" بالسينما المصرية

أستطاع عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان محب كاسر ، الذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية ان قدموا شخصية حارس العقار او كما يطلق بالشكل الدارج “ بواب” باحترافية شديدة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين .

أحمد زكى :

يظل الفنان الراحل أحمد زكى واحداً من أهم الفنانين الذين دور البواب على الشاشة من خلال فيلمه الشهير" البية البواب " ، فتظل شخصية شخصية "عبدالسميع" عالقة فى أذهان الجمهور حتى الأن .

فيلم البية البواب من بطولة أحمد زكى وصفية لعمرى وفؤاد المهندس ورجاء الجداوى والفت سكر ، وغيرهم من الفنانين .

محب كاسر:

الفنان محب كاسر قدم دور البواب ضمن أحداث فيلم فيلم “البحث عن فضيحة”، والذى قام ببطولته الفنان عادل إمام وسمير صبرى ومبرقيت أمين

وجسد محب كاسر ضمن أحداث الفيلم شخصية "بدوي" البواب، ، وهو شخص "غلباوي" ، يقوم دائماً بعدم تنفيذ تعليمات سكان العمارة التى يعمل بها ، وجمعته مواقف عديدة كوميدية مع الأبطال .

عادل أدهم :

قدم عادل أدهم دور البواب فى الفيلم الشهير صاحب الادارة بواب العمارة مع الفنانة نادية الجندى والفنانة صفية العمرى .

وتبدأ احداث الفيلم يتنكر أبو المعاطي في صورة بواب عمارة ليهرب من العدالة، حيث يتعرف على راقصة ويعملا معًا في الدعارة وتجارة المخدرات، ولكن تنقلب الأحداث عندما يقرر أن يرشح نفسه للإنتخابات.

عبد الغنى نجدى :

يعد من اكثر الفنانين الذين قدموا شخصية “ البواب ” على الشاشة فى عدد من الأعمال مغامرة شباب ، سكرتير ماما، المساجين الثلاثة ، هي والرجال ، حياة عازب .