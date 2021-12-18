أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

كشف حسنى عبد ربه نجم فريق الإسماعيلى السابق عن حقيقة انتمائه الكروي إلى أحد قطبي الكرة المصرية النادى الأهلي أو الزمالك.

قال حسنى عبدربه عبر قناة أون تايم سبورت: لم انتمى أو اشجيع النادى الأهلى أو الزمالك طوال مسيرتي الكروية وقمت بّالتوقيع للقلعة الحمراء ولكني تراجعت للانتماء إلى نادى الاسماعيلى.

وأضاف حسنى عبد ربه: حزين على وضع فريق الإسماعيلى حاليا وتحتاج قلعة الدراويش إلى إبرام صفقات كبيرة لقلعة الدراويش.

وأشار حسنى عبد ربه إلى أنه من الضروري على مسئولى الإسماعيلى التجديد لبعض اللاعبين الحاليين والحفاظ على القوام الأساسى والمشاكل المتواجدة حاليا بسبب تراكمات المجالس السابقة.

https://www.youtube.com/watch?v=XHekZP5buv0

كان علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي وجه رسالة إلى عمرو السولية قائد منتخب مصر الوطنى بعد تسجيله هدفا عكسيا فى مباراة مصر و تونس في نصف نهائي كأس العرب .

قال علاء وحيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عمرو السولية ارفع راسك. انت مازلت احسن لاعب وخطأ بيحدث من احسن اللاعبين لن يمحو تاريخك.

أضاف: أملنا في الله وفيك وزملائك توصلنا لكأس العالم.ومنصات التتويج في بطوله افريقيا وبأذن الله منتخبنا قادر.

تابع: انسى ما فات وركز فيما قادم وافتخر بانني كنت عضوا في مجلس الإسماعيلي عندما تم تصعيده بعقد من قطاع الناشئين للفريق الأول.

وقال ايضا: وكنت معه إعلاميا منذ صعوده ووقفت مساندا ومشجعا وداعما معنويا له لذلك لن اتركه في محنة او ازمه عابره.

كان منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تلقى خسارة أمام نظيره منتخب تونس بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية فى مرمى محمد الشناوي بالخطأ.

ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار اليوم السبت نظيره منتخب قطر فى المنافسة على المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.

يذكر أن مفاوضات الإسماعيلي مع محمود شبانة مدافع فريق الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري تعثرت بسبب الخلاف على المقابل المادي.

وكان الإسماعيلي يسعى لضم اللاعب في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الأبيض بسبب أزمة منع الزمالك من القيد لفترتي قيد.



وسبق للاعب أن عقد جلسة مع يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي في الأيام القليلة الماضية للتفاوض بشأن انتقاله للدراويش، إلا أن مسؤولي الإسماعيلي رفضوا طلبات اللاعب المادية.