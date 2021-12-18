أخبار العالم| الأمم المتحدة تتحرك ضد إثيوبيا وتأجيل مباحثات الجولة السابعة حول الاتفاق النووي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

عاجل.. الأمم المتحدة تفتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا

قررت الأمم المتحدة الجمعة، فتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا، حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحا بتشكيل لجنة خبراء دولية للكشف عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة في إثيوبيا منذ أكثر من عام.

إثيوبيا تتحدى المجتمع الدولي: لن نتعاون مع الأمم المتحدة

أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها تشعر بخيبة أمل بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل "البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية".

إرسال أسلحة ثقيلة.. إدارة بايدن تدرس التدخل العسكري في أوكرانيا

أفادت صحيفة ​وول ستريت جورنال الأمريكية​، بأن إدارة الرئيس ​جو بايدن​ تدرس خطة لإرسال ​أسلحة​ ثقيلة للجيش الأوكراني.

بسبب انهيار الليرة .. بورصة إسطنبول تعلق التداول

أعلنت بورصة إسطنبول في تركيا تعليق عمليات التداول بسبب التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية، والذي لم يتوقف منذ أيام.

قطر تعلن تسجيل أول 4 إصابات بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر، الجمعة، تسجيل أول 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا "كوفيد-19".

الصحة العالمية تحذر: أوميكرون ينتشر وينقل العدوى بوتيرة أسرع من دلتا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك أدلة تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان.

قوى أوروبية: أسابيع قليلة باقية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

قالت القوى الأوروبية ومنسق المحادثات إن المفاوضين في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لم يعد أمامهم سوى أسابيع للتوصل لاتفاق، وذلك بعد تأجيل المفاوضات أمس الجمعة لمدة لا تقل عن عشرة أيام.

أمريكا: بايدن سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن سيمنع إيران من حيازة أي سلاح نووي، مشيرًا إلى أن استئناف محادثات فيينا ممكن قبل نهاية العام وأن واشنطن مستعدة للعودة لها.