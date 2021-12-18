عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| الأمم المتحدة تتحرك ضد إثيوبيا وتأجيل مباحثات الجولة السابعة حول الاتفاق النووي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

عاجل.. الأمم المتحدة تفتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا
قررت الأمم المتحدة الجمعة، فتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا، حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحا بتشكيل لجنة خبراء دولية للكشف عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة في إثيوبيا منذ أكثر من عام.

إثيوبيا تتحدى المجتمع الدولي: لن نتعاون مع الأمم المتحدة
أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها تشعر بخيبة أمل بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل "البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية".

إرسال أسلحة ثقيلة.. إدارة بايدن تدرس التدخل العسكري في أوكرانيا
أفادت صحيفة ​وول ستريت جورنال الأمريكية​، بأن إدارة الرئيس ​جو بايدن​ تدرس خطة لإرسال ​أسلحة​ ثقيلة للجيش الأوكراني.

بسبب انهيار الليرة .. بورصة إسطنبول تعلق التداول
أعلنت بورصة إسطنبول في تركيا تعليق عمليات التداول بسبب التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية، والذي لم يتوقف منذ أيام.

قطر تعلن تسجيل أول 4 إصابات بمتحور أوميكرون
أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر، الجمعة، تسجيل أول 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا "كوفيد-19".

الصحة العالمية تحذر: أوميكرون ينتشر وينقل العدوى بوتيرة أسرع من دلتا
أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك أدلة تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان.

على خلفية اقتحام الكونجرس.. سجن أحد مناصري ترامب 5 سنوات

السعودية تعارض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار بالأمم المتحدة

قوى أوروبية: أسابيع قليلة باقية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
قالت القوى الأوروبية ومنسق المحادثات إن المفاوضين في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لم يعد أمامهم سوى أسابيع للتوصل لاتفاق، وذلك بعد تأجيل المفاوضات أمس الجمعة لمدة لا تقل عن عشرة أيام.

أمريكا: بايدن سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن سيمنع إيران من حيازة أي سلاح نووي، مشيرًا إلى أن استئناف محادثات فيينا ممكن قبل نهاية العام وأن واشنطن مستعدة للعودة لها.

 

 

واشنطن ترامب تركيا السعودية اثيوبيا الأمم المتحدة اخبار العالم فيروس كورونا كوفيد-19 بايدن جو بايدن فيروس كورونا اقتحام الكونجرس الليرة التركية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

موضوعات متعلقة

على خلفية اقتحام الكونجرس.. سجن أحد مناصري ترامب 5 سنوات

إثيوبيا تتحدى المجتمع الدولي: لن نتعاون مع الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

من المظاليم إلى عرين الأهلي والمنتخب.. محمد الشناوى يحتفل بعيد ميلاده الـ33

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

أخبار العالم| الأمم المتحدة تتحرك ضد إثيوبيا وتأجيل مباحثات الجولة السابعة حول الاتفاق النووي

ابنة خادمة سمراء.. بيل هوكس من مضطهدة إلى أعظم كاتبة ثقافية في القرن العشرين

فى ذكرى ميلاده..حكاية خلاف أنهاه عادل إمام مع طلعت زكريا خلال زيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

كامل العدد| محمد حماقي يتألق في احدث حفلاته في 6 أكتوبر

شاهد.. تشبيه النساء بالأبقار في إعلان تليفزيوني يثير الغضب في كوريا الجنوبية|فيديو

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ