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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-12-2021 .. فيديو

عملات أجنبية
عملات أجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 18 - 12-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.81 جنيه للبيع و17.61 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.87 جنيه للبيع و20.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.01 جنيه للبيع و49.21 للشراء.

اسعار العملات الاجنبية الصحفي أحمد حمدى برنامج صباح البلد سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني توك شو

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