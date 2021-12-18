موسيماني يحسم خطة الاستعداد للرجاء المغربي مع الجهاز المعاون لـ الاهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المصري جلسة مع الجهاز المعاون له لوضع خطة الاستعداد لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.



ووصلت بعثة فريق الاهلي المصري إلى الدوحة مساء أمس الجمعة، وخضعت لمسحة طبية في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية في إطار الإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة.

قائمة فريق الاهلي المصري



وتضم قائمة فريق الاهلي المصري كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الاهلي المصري مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

ويعد الاهلي المصري هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.